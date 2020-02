Eerste sekspoppenbordeel van Vlaanderen sluit de deuren en houdt uitverkoop: “De goesting was over”

Meise - “De goesting was over”, zegt Fabrice Jacobs. Twee jaar nadat hij het eerste sekspoppenbordeel in ons land heeft geopend in het Vlaams-Brabantse Meise, stopt hij er mee. De rondborstige Camila, de zwarte Kyara en de andere bijna levensechte poppen staan nu te koop.

“Ik besef dat het niets voor mij is, zoveel thuis zitten”, zegt uitbater Fabrice Jacobs, die twee jaar geleden zijn woonkamer in het landelijke Meise ombouwde tot bordeel. Geen kot met neonlampen aan de ramen, maar een gesloten huis. En ook geen echte vrouwen.

Het idee voor een sekspoppenbordeel haalde hij uit het buitenland. “Nadat ik mijn vorige zaak verkocht had, was ik klaar voor iets anders. Toen ik in een magazine iets las over het poppenbordeel in Barcelona dacht ik: waarom niet?”

Fabrice Jacobs kocht in totaal acht poppen aan. Die varieerden in grootte, huidskleur, borstomvang, en ook van beroep. Zo zat er een verpleegster tussen, een secretaresse en een stewardess. De eerste poppen die hij in de VS kocht, kostten 2.000 euro per stuk. Gemaakt van TPE-siliconen zodat ze bijna levensecht aanvoelen. Nadien kocht hij ze veel goedkoper in Azië aan.

Een halfuurtje ‘met de poppen spelen’ kostte 50 euro, 80 euro voor een uur en 120 euro voor anderhalf uur plezier.

In interviews - het poppenbordeel kreeg nationale en internationale media-aandacht - beweerde de eigenaar soms meerdere klanten per dag over de vloer te krijgen. Maar nadat de zaak vorig jaar al eens een tijdje dicht was gebleven, gooide hij nu definitief de handdoek.

“De goesting was over. Thuis zitten en wachten tot wanneer de klant weg was, dat is niks voor mij”, zegt hij in een reactie.

En dus staat zijn ‘personeel’, gemaakt in hoogwaardige TPE zodat ze ‘echt’ aanvoelen, te koop. Koopjesjagers moeten ‘slechts’ 850 euro dokken voor de Afrikaanse Kyara, met haar cupmaat A. Stijgt de cupmaat, dan gaat ook de prijs de hoogte in. ‘Levensechte’ Camila, ‘sportief blondje’ Mirella en de ‘volwassen uitziende realistische liefdespop’ Tina bieden u voor de vraagprijs van 1.000 euro telkens een cupmaat D.

Bieden of de modellen bekijken kan op Dolls.be.

Alle poppen zijn te koop. Prijs: tussen 850 en 1.000 euro. Foto: rr

