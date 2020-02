Economen begrijpen Belgische spaarders niet: “Hun spaargeld is in één jaar tijd 2 miljard minder waard geworden”

De berg spaargeld die de Belgen hebben uitstaan, neemt haast mythische proporties aan: 281,5 miljard euro, nog eens 10 miljard euro meer dan vorig jaar. Economen krabben zich in de haren bij al die spaarlust. Want door de extreem lage rentevoeten verliest al dat spaargeld in de realiteit zo’n 2 miljard euro aan waarde.