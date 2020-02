Noorse sensatie Erling Haaland waagt zich op bank Dortmund aan speciaal drankje met hilarische reactie als gevolg

Vermakelijk tafereel op de bank van Borussia Dortmund voor het bekerduel tegen Werder Bremen van afgelopen dinsdag. Erling Haaland, die later in de wedstrijd nog zou invallen, waagde zich aan een klein flesje drank. Welk goedje er ook in het flesje mag gezeten hebben, de Noorse spits vond het maar niks. Zijn gezicht sprak dan ook boekdelen.

Haaland heeft zijn start bij Dortmund niet gemist. Zo was hij in zijn eerste vier wedstrijden - waarin hij zelfs nooit 90 minuten op het veld stond -, goed voor maar liefst acht goals. Ook tegen Werder Bremen wist de 19-jarige Noor er eentje tegen de netten te prikken. Of het vieze goedje daar voor iets tussen zit, is niet geweten.