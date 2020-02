Li Wenliang, een van de acht klokkenluiders die eind vorig jaar waarschuwden voor het nieuwe coronavirus, is zelf overleden aan de gevolgen van de ziekte. Dat bevestigt Chinese media.

De oogarts werkte in het Central ziekenhuis in de Chinese stad Wuhan, waar de ziekte uitbrak. Op 30 december stuurde hij via een chatgroep een waarschuwing over het coronavirus naar enkele collega’s.