Alweer een nieuwe theorie: ligt gestolen paneel Rechtvaardige Rechters onder Grote Markt Dendermonde?

Gent / Dendermonde - Het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters bevindt zich mogelijk onder een historisch pand aan de Grote Markt in Dendermonde. Dat is een nieuwe piste gelanceerd door kunstenaar en amateurspeurder Martin Claessens, die twee jaar onderzoek deed naar de diefstal uit 1934.

Het paneel de Rechtvaardige Rechters van “De aanbidding van het Lam Gods” van de gebroeders Van Eyck, werd in de nacht van 10 op 11 april 1934 gestolen uit de Vijdt-kapel van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Ook de grisaille van Johannes de Doper werd ontvreemd, maar later terugbezorgd. De Rechtvaardige Rechters zijn nu 85 jaar spoorloos, maar het gerechtelijk onderzoek naar de kunstroof loopt nog altijd.

In Het Laatste Nieuws geeft kunstenaar Martin Claessens donderdag meer uitleg over zijn theorie, die teruggaat op de afpersingsbrieven van hoofdverdachte Arsène Goedertier. “Goedertier had serieus wat binding met Dendermonde. Niet alleen zijn schoonbroer woonde hier. Goedertier werd in Dendermonde bovendien behandeld door een arts. En hij kwam er bij een tandarts die praktijk en zijn woonst had in deze woning aan de Grote Markt. Het is een historisch pand ‘De Sleutel’. Ik ben er echt van overtuigd dat het werk ooit verstopt is geweest in Gent, maar later verplaatst is naar dit pand”, zegt Claessens.

Dichtgemetste nis

De man kreeg met een vriend de toestemming van de eigenaars van het pand om, via een waterput, af te dalen tot onder de woning. “Eens beneden kwamen we in een ruimte terecht waar we niet rechtop konden staan, met onze voeten in het water. (..) Er blijken daar beneden wel nog wat verborgen ruimten achter gemetste muren. (..) En toen viel ons oog op een dichtgemetste nis, net groot genoeg om de metalen kist die de dief liet maken om De Rechtvaardige Rechters in te stoppen, in kan. We gingen aan de slag met boormachines, maar het metselwerk is erg dik. We hebben de job moeten staken, omdat we allebei onwel werden in de enge ruimte.” Een nieuwe zoektocht kan volgens de amateurspeurder momenteel niet omdat het water te hoog staat onder de woning.

Over de nieuwe piste geven de speurders nog geen commentaar, maar de recente theorieën van amateurspeurders worden meer en meer als vergezocht en ongeloofwaardig beschouwd. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen liet eerder weten dat elke tip over de diefstal ernstig onderzocht wordt, maar door de aandacht voor de tentoonstelling “Van Eyck. Een optische revolutie” wordt verwacht dat nog nieuwe pistes het licht zullen zien.