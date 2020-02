Opnieuw twee leden van Tildonkse jeugdbende opgepakt

Haacht - De lokale politie van de zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen heeft eind januari opnieuw twee minderjarigen opgepakt die deel zouden uitmaken van de bende jongeren die de Haachtse deelgemeente Tildonk al enige tijd teistert. Beiden werden voorgeleid bij de jeugdrechter in Leuven. Ze werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden, die door de lokale politie gecontroleerd worden, zo zegt de politie. Eerder waren al twee andere jongeren opgepakt, van wie er één werd geplaatst in een gesloten jeugdinstelling.

Verschillende media lieten midden januari inwoners van Tildonk aan het woord over de jongeren die de deelgemeente sinds enige tijd teisteren. Het zou gaan om twee groepjes van telkens een vijftiental jongeren, van wie een deel afkomstig zou zijn uit Tildonk en een ander deel uit buurtgemeenten. Ze zouden rondhangen op pleintjes en in een leegstaand schoolgebouw.

Wapens, echt of nep

In de getuigenissen werd melding gemaakt van vandalisme, op en rond het lokale kerkhof, maar ook in schoolgebouwen. Daarnaast zouden de jongeren ook huisdieren van buurtbewoners lastigvallen en mishandelen en minstens een aantal van hen zou drugs gebruiken en mogelijks zelfs dealen. Op foto’s en filmpjes die de jongeren zelf op sociale media geplaatst hebben, zijn ze ook te zien met wapens, al is niet duidelijk of die echt of nep zijn.

Op 17 januari pakte de politie dan twee jongeren op, van wie er één door de jeugdrechter geplaatst werd. Eind januari werden nog twee jongeren opgepakt.

“De recherchedienst van onze politiezone voert ondertussen verder onderzoek naar de juiste betrokkenheid van de gearresteerden in de vele gepleegde misdrijven van vandalisme, geweld, beschadigingen en diefstal te Tildonk centrum en omgeving”, meldt de politie donderdag. “Verschillende verdachten legden reeds bepaalde bekentenissen af.”