Ingenieurs Boeing hebben nieuw softwareprobleem ontdekt bij 737 Max

Het houdt maar niet op. Ingenieurs van Boeing hebben een nieuw softwareprobleem ontdekt bij de Boeing 737 Max, die sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond staat door softwareproblemen die twee ongevallen zou hebben veroorzaakt. Dat heeft de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) gemeld.

Het nieuwe probleem in de toestellen heeft betrekking op een alarmsysteem dat ontworpen werd om te waarschuwen wanneer het “trim-systeem”, dat de neus van het vliegtuig helpt omhoog en omlaag te brengen, niet fatsoenlijk werkt, melden twee bronnen die nauw betrokken zijn bij het dossier. Een lichtje dat moest waarschuwen dat het trim-systeem niet goed werkt, bleef volgens Dickson langer branden dan nodig. Hij gaf niet meer details over het probleem.

Extra tijd

FAA-topman Steve Dickson verklaarde donderdag in Londen dat de FAA het probleem aan het evalueren is. Het gaat om nieuw probleem dat Boeing moet oplossen vooraleer de Boeing 737 MAX-toestellen weer de lucht in mogen. Het is nog niet duidelijk hoeveel tijd extra nodig zal zijn om het probleem om te lossen.

Een van de anonieme bronnen liet wel weten dat het bedrijf ruimte heeft ingecalculeerd voor vertragingen in het herstellingsproces, en dat de verwachtingen van Boeing om het vliegtuig in het midden van dit jaar weer mogelijk weer in dienst te nemen, nog niet van de baan zijn.

Eerder op de dag kondigde Dickson nog aan dat binnen een paar weken een certificeringsvlucht zou kunnen plaatsvinden met de 737 Max.

De Boeing 737 MAX-toestellen staan sinds maart vorig jaar aan de grond na twee crashes, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen.