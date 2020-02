Donald Trump haalt hard uit naar Democraten: “Ze zijn zo slecht als de hel”

Eén dag na de beslissende stemming in de impeachmentprocedure heeft Donald Trump een persconferentie gegeven in het Witte Huis. De president begon zijn speech met het tonen van een krant die in de titel zijn vrijspraak benadrukte. Daarna werd de toon harder en haalde hij snoeihard uit naar de Democraten. “Het was een oneerlijke situatie, de laatste vier maanden waren verschrikkelijk”, aldus Trump.

De toon werd gezet nog voor de president één woord zei. In zijn hand had hij een exemplaar van de krant The Washington Post, die de impeachmentprocedure samenvatte in een vetgedrukte titel: ‘Trump vrijgesproken’. En ondanks dat hij glunderde in het bijzijn van ‘zijn goede vrienden’ in het Witte Huis, benadrukte hij meermaals hoeveel hij de voorbije maanden had geleden. “Samen hebben we veel meegemaakt. De laatste vier maanden waren verschrikkelijk. Maar als je erbij stilstaat, waren de laatste jaren eigenlijk verschrikkelijk. We werden het slachtoffer van een heksenjacht en die begon op het moment dat Melania en ik voor het eerst als presidentskoppel uit de lift stapten.”

Trump omschrijft zijn tegenstanders ook als leugenaars. “Er werden de voorbije drie jaar vuile politieke spelletjes gespeeld. Er waren leugenaars en klokkenluiders, het was allemaal corrupt. Ik hoop dat geen enkele andere president dit ooit nog zal moeten meemaken. Ik weet ook niet of iemand anders het zou aankunnen.”

Foto: EPA-EFE

Ook noemt hij zijn vrijspraak in de hele impeachmentprocedure, die werd aangespannen door de Democraten, een feest. “We hebben het toch maar gedaan. We gingen door een hel terwijl we niets verkeerd deden. Echt niets verkeerd. Ik heb wel eens dingen fout gemaakt in mijn leven, dat geef ik toe. Niet dat ik het opzettelijk deed, maar ik heb in mijn leven wel fouten gemaakt.”

Mitch McConnel

De president haalt ook het onderzoek aan naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. “Als er getwijfeld werd, dan moesten ze de dag na de verkiezingen ingegrepen hebben. Maar neen, ze kwamen twee jaar later aanzetten met een rapport.” Trump maakt van de gelegenheid gebruik om zijn medewerkers te bedanken, waaronder republikeins meerderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell. “Mitch stond mij vanaf het begin bij en al die tijd veranderde hij nooit. Ik wil je bedanken want je leverde fantastisch werk.”

Voor de Democraten had hij dan weer geen goed woord over. Integendeel. “Nancy Pelosi (voorzitster van het Huis van Afgevaardigden) is een verschrikkelijk persoon. Ook Adam Schiff (een van de fervente voorstanders van de impeachment) is slecht.” Hij vergeleek de Democraten zelfs met lijm. “Ze blijven bij elkaar zoals lijm maar ze zitten ook vast aan elkaar. Ze zijn zo slecht als de hel.”

De volgende die het moest ontgelden, was senator Mitt Romney, die als enige republikein tegen de president stemde. “Ach, wat kan je zeggen. Hij wilde president worden maar hij faalde. Ik denk dat dit te verwachten was van een kandidaat die wel heel hard faalde.”

Eerder op de dag gaf de president ook een speech op het interreligieuze National Prayer Breakfast in Washington. Daar sneerde hij ook al eens naar Pelosi. Ik hou niet van mensen die hun overtuiging gebruiken ter rechtvaardiging van dingen waarvan ze weten dat ze fout zijn”, zei hij. “Ik hou niet van mensen die zeggen dat ze voor je bidden, terwijl duidelijk is dat ze dat niet doen.” Pelosi benadrukte nadien dat ze wel degelijk voor hem bid maar dat maakte weinig indruk op de president. “Ik meen elk woord dat ik eerder op de dag gezegd heb.”