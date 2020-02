Lerarentekort nijpt vooral Antwerpen, Aalst, Gent, Halle-Vilvoorde en Westhoek

Het lerarentekort in Vlaanderen laat zich vooral voelen in de arrondissementen Antwerpen, Aalst, Gent, Halle-Vilvoorde en in de Westhoek. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Kristof Slagmulder heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Slagmulder vraagt een “taboeloos onderzoek” naar de oorzaken.

Het lerarentekort in Vlaanderen is niet nieuw. Volgens de laatste cijfers van de VDAB staan er nu 1.605 vacatures open in de basis- en middelbare scholen, vier keer meer dan in dezelfde periode vijf jaar geleden.

Uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Kristof Slagmulder heeft opgevraagd, blijkt dat het tekort in de ene regio al harder nijpt dan in de andere. Wanneer er minder dan vier werkzoekenden zijn per vacature, wordt gesproken van een krapte. Welnu, in de arrondissmenten Antwerpen, Aalst, Gent, Halle-Vilvoorde en in de Westhoek liggen de cijfers duidelijk onder vier sollicitanten per vacature.

Slagmulder: “Voor het basisonderwijs zien we dat er in het arrondissement Halle-Vilvoorde maar 1,1 werkzoekende is per vacature, in Antwerpen maar 1,3, in Veurne 1,7, in Aalst 2,4, in Gent 2,6 en in Diksmuide 2,8. In het secundair onderwijs is de situatie nog dramatischer. Daar is die ratio lager dan vier in Halle-Vilvoorde (1,2), Diksmuide (1,5), Aalst (1,7), Veurne (1,8), Sint-Niklaas (1,9), Mechelen (2,1), Dendermonde (2,5), Kortrijk (2,5), Eeklo (2,9), Gent (3), Oostende (3), Brugge (3,4) en Antwerpen (3,4).”

Het Vlaams Parlement organiseert binnenkort hoorzittingen over het probleem van het lerarentekort. Slagmulder heeft zelf wel vermoedens waarom de krapte in de ene regio opvallend sterker is dan in de andere. “Ik stel vast dat dit voornamelijk een fenomeen is in stedelijke regio’s. Enerzijds zijn er in grote steden nu eenmaal meer scholen en dus meer kansen op vacatures. Maar naar wat ik hoor schrikken veel leerkrachten er ook voor terug les te geven in concentratiescholen wegens de extra last inzake taal- en leerachterstand en zelfs manifeste problemen qua respect en discipline die zich er stellen”, aldus Slagmulder. De Vlaams Belang-politicus hoopt dat de oorzaken van de tekorten in de geplande hoorzittingen “taboeloos” onderzocht kunnen worden.