Dominique en de chocoladefabriek: hoe een topchocolatier in één van de gevaarlijkste regio’s van de wereld terechtkwam

“Persoone, waar ben je in godsnaam aan ­begonnen? Ik zou liegen als ik zeg dat die vraag niet al eens door mijn gedachten schiet. Tot ik hier ben. Rond me kijk. Dan krijg ik snel het antwoord.” Topchocolatier Dominique Persoone (51) heeft net zijn Congolese chocoladefabriek opgestart waarvan de opbrengst volledig naar de mensen én de dieren van het ­Virungapark gaat. Samen met hem zien we hoe de eerste reep uit de mal valt. In een regio die als een van de mooiste, maar ook gevaarlijkste van de wereld wordt beschouwd. Een plek waar naast berggorilla’s en nijlpaarden, ook ebola en moordend geweld heersen.