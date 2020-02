Geen Kompany in vrijgegeven selectie van Anderlecht voor cruciale topper tegen AA Gent

Vincent Kompany ontbreekt in de Ghelamco Arena. Foto: BELGA

Vincent Kompany behoort niet tot de officiële selectie voor de verplaatsing naar de Ghelamco Arena. In theorie betekent dat dat hij normaal niet in actie komt tegen AA Gent, al werd hij eerder dit seizoen al eens aangekondigd als afwezig - zoals op bezoek bij KV Oostende - om dan plots wel in de basis te staan. Geen onduidelijkheid rond Elias Cobbaut en Antoine Colassin: zij behoren wel tot de selectie.

Colassin kampt met een enkelblessure en wordt op training al twee weken gespaard. “Die situatie is niet lang meer houdbaar”, verklaarde trainer Frank Vercauteren nog donderdagmiddag. “Maar ik ga ook niet uit van kwade wil bij de tegenstander dat ze zijn enkel nu gaan viseren.” Nieuwkomers Dejan Joveljic en Marko Pjaca zitten wel in de paars-witte kern. Ook de jonge Lucas Lissens - een verdediger - trekt mee naar Gent. Bij de Buffalo’s ontbreekt de niet-speelgerechtigde - en geschorste - Sven Kums en is Laurent Depoitre nog steeds onzeker.