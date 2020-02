Als twee sterren met elkaar vechten, dan levert dat een prachtig beeld op

Astronomen hebben ontdekt dat sterren soms zwaar met elkaar in gevecht gaan. En dat dat prachtige foto’s oplevert.

De onderzoekers bekeken het systeem HD101584, door erg krachtige telescopen in Chili. Daar ontdekten ze dat de sterren zwaar naar elkaar uithalen.

Blijkt dat de grootste ster in het systeem zichzelf opblaast terwijl het brandt door z’n watervoorraad. Zo wordt die ster een grote, rode reusachtige sterren. Dat is een van de laatste fases in de evolutie van een ster, voor ze uitsterft. Typisch voor zulke rode giganten is dat de grote ster ver buiten z’n originele vorm zwelt en andere, kleinere sterretjes overneemt.

Maar die kleine ster laat dat niet zomaar gebeuren en valt terug aan. Op de beelden was te zien hoe de kleine ster in spiraalvorm naar de grote ster beweegt. Het komt niet tot een botsing, maar de beweging was agressief genoeg om de buitenste gaslagen rond die grote ster aan te vallen. Die buitenste schillen vliegen weg, waardoor de kern van de ster zichtbaar wordt.

“Dit proces van sterfte van HD101584 wordt vroegtijdig beëindigd door die kleinere ster”, zegt Hans Olofsson, onderzoeker van de Chalmers Technische Universiteit in Zweden.