Als ‘nous’ en ‘vous’ al trop difficile is: hoe komt het dat we steeds minder Frans spreken en hoe erg is dat?

Ons Frans gaat achteruit. De alarmsignalen kunnen niet langer genegeerd worden. Vraag is of we dat erg moeten vinden. Iedereen spreekt tegenwoordig toch Engels? En welke werkgever zoekt nu nog tweetaligen? Wel, in Vlaanderen alleen al is voor één op de vijf vacatures Frans vereist. “Het is duidelijk: jongeren die geen Frans kunnen, lopen kansen mis”, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).