Mogelijk tweede geval coronavirus in ons land: patiënt in quarantaine

In het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis is een patiënt in quarantaine geplaatst omdat er mogelijk een besmetting zou zijn met het coronavirus. Het zou gaan om de tweede besmetting in ons land.

“Er is een persoon opgenomen die uit China kwam en symptomen vertoont van het coronavirus”, zegt Renee Willems, woordvoerster van het Stuivenbergziekenhuis. “We hebben nu testen afgenomen en in de loop van de nacht zullen de resultaten ervan uitsluitsel moeten geven of het inderdaad om het coronavirus gaat.”