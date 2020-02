Engie hernieuwt mandaat van CEO Isabelle Kocher niet

Engie, het moederbedrijf van Electrabel, hernieuwt het mandaat van CEO Isabelle Kocher niet. Dat meldt het bedrijf donderdag na een vergadering van de raad van bestuur.

“De raad van bestuur kwam vandaag samen om de verlenging van het mandaat van Isabelle Kocher te bespreken, dat afloopt in mei 2020”, klinkt het in een persbericht. “Na een gedetailleerde analyse van haar ambtsperiode, heeft de raad van bestuur beslist dat het verdere beheer van de groep moet gebeuren onder een nieuw leiderschap.”

Wie Kocher zal opvolgen is nog niet bekend. In de Franse pers werd al een tijd gespeculeerd over het lot van één van de machtigste vrouwen in de Franse bedrijfswereld.