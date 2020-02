Bölöni dropt Defour en Gano in basiselftal in halve finale van Croky Cup in Kortrijk

Antwerp-coach Laszlo Bölöni gunt Steven Defour donderdagavond (20u45) een basisplaats in de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup tegen KV Kortrijk. Zinho Gano is in de spits zoals verwacht de vervanger van de geschorste Dieumerci Mbokani. Twee weken geleden hielden de Kortrijkzanen de Great Old op 1-1 in het Bosuilstadion.

Bölöni wijzigt de ploeg die zondag met 1-0 verloor bij Club Brugge op vijf plaatsen. Aurélio Buta, Alexis De Sart en Ivo Rodrigues verhuizen naar de bank. De aan de enkel geblesseerde Koji Miyoshi en de geschorste Dieumerci Mbokani zijn er niet bij. Simen Jukleröd, Steven Defour, Lior Refaelov, Manuel Benson en Zinho Gano maken zo hun opwachting.

Voor doelman Sinan Bolat bestaat de Antwerpse verdediging uit Ritchie De Laet, Dino Arslanagic, Wesley Hoedt en Jukleröd. Op het middenveld spelen Defour en Faris Haroun in steun van de offensiever ingestelde Didier Lamkel Zé, Benson en Refaelov. Voorin is Gano de vervanger van de geschorste Mbokani, topschutter in de Jupiler Pro League.

KV Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe gunt twee nieuwe pionnen een basisplaats in vergelijking met het team dat vrijdag Standard met 3-1 versloeg: Hannes Van Der Bruggen en Ilombe Mboyo komen in de plaats van de geschorste Petar Golubovic en Jovan Stojanovic.

Adam Jakubech krijgt een viermansdefensie met Larry Azouni, Lucas Tuta, Timothy Derijck en Kristof D’Haene voor zich. Het middenveld wordt bevolkt door Julien De Sart, Van Der Bruggen en Christophe Lepoint. Hervé Kage en Mboyo moeten samen met diepe spits Terem Moffi voor het aanvallend geweld zorgen.

De winnaar van deze halve finale neemt het op 22 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen Club Brugge. Blauw-zwart schakelde woensdag Zulte Waregem uit dankzij een 1-2 zege in het Regenboogstadion, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd.