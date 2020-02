Pionier straathoekwerk verliest job bij besparingen

De Vlaamse straathoekwerkers verliezen een icoon. Door de besparingen is Joost Bonte zijn job als coördinator voor Oost- en West-Vlaanderen kwijt. De broer van Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) is een van de architecten van het straathoekwerk.

“Wij verliezen onze steunpilaar. De man die we op elk moment van de dag of nacht konden bellen voor advies.” Wouter Bossuyt is een van de ongeveer vijftig straathoekwerkers voor wie Joost Bonte (59) de coördinatie in West- en Oost-Vlaanderen deed. Afgelopen maandag werd Bonte samen met 17 andere medewerkers ontslagen bij de vzw Sam, de organisatie die het straathoekwerk ondersteunt. Een rechtstreeks gevolg van de besparingen van de Vlaamse regering-Jambon.

Straathoekwerkers zijn hulpverleners die mensen in problemen zelf gaan opzoeken, op straten en pleinen, in cafés... Maar niet alleen zij reageren geschokt op het ontslag, vanuit de hele sector komen verontwaardigde reacties. “Hij was de voorbije twintig jaar een van de architecten van het straathoekwerk”, zegt Limburgs coördinator Theo Christoffels. “Hij heeft er mee aan gewerkt om over heel Vlaanderen eenzelfde aanpak op poten te zetten.”

“Hij heeft jarenlang een stem gegeven aan mensen die geen stem hebben”, zegt Sabine Bourgeois, directrice van de jongerenvoorziening Oranjehuis. “Het is pijnlijk dat iemand die zich zo heeft ingezet opzij wordt geschoven.”

Diensten op terrein ontzien

Joost Bonte, broer van de Vilvoordse SP.A-burgemeester Hans Bonte, zelf reageert vrij gelaten. “Onze vzw is erkend als bedrijf in moeilijkheden, dan weet je dat zoiets kan gebeuren”, zegt hij. “Het blijft pijnlijk, maar het is beter dat mij dit overkomt dan een collega van 45 met twee studerende kinderen.”

In een reactie laat minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten dat dit ontslag geen keuze is van de Vlaamse regering. “De organisatie beslist zelf hoe zij haar besparingen realiseert”, aldus zijn woordvoerder. “Het is wel zo dat we op deze vzw zwaarder hebben ingegrepen, vanuit de filosofie dat we zo de diensten op het terrein meer kunnen ontzien.”