Lokeren-fans annuleren overleg met bestuur: “Ons vertrouwen is weg”

Het water tussen de supporters van Lokeren en het bestuur is nog steeds heel diep. Zo diep zelfs dat ze het geplande overleg van donderdagavond hebben afgeblazen. “Ons vertrouwen naar het bestuur is momenteel weg”, staat in een mededeling te lezen.

Het blijft voorlopig onrustig bij de rode lantaarn van 1B. De supporters hebben het geplande overleg met het bestuur van Lokeren van donderdagavond afgeblazen. Dat overleg werd ingepland nadat de fans afgelopen zaterdag tegen Union hun bezorgdheden geuit hebben over de toekomst van de club. Na de match namen de frustraties de bovenhand en schreeuwden ze om het ontslag van voorzitter Louis de Vries. Het feit dat de club er niet in geslaagd was het transferverbod tijdig op te heffen, was de druppel die de emmer deed overlopen. “Na een turbulente zaterdagavond werden vijf supporters ontvangen door Guy en Geert”, staat te lezen in de mededeling. “Op het einde van het gesprek spraken ze af om vanavond opnieuw samen te zitten om een aantal grieven voor te leggen en die te bespreken.”

Vertrouwen weg bij iedereen

“Finaal zijn we tot het besluit gekomen om voorlopig niet in te gaan op het geplande overleg van vanavond. De belangrijkste reden daarvoor is dat ons vertrouwen naar het bestuur momenteel weg is. Als geëngageerde en geconnecteerde supporters zijn we goed geplaatst om bij verschillende groepen gelijkaardige signalen op te vangen. We merken dat dit dus niet enkel en alleen voor veel supporters geldt, maar ook voor zakelijke partners, voor medewerkers van de jeugdwerking, ouders van jeugdspelers, het stadsbestuur en ook voor veel (vrijwillige) medewerkers. Anderzijds merken we dat er vanuit het bestuur ook wantrouwen is naar supporters en andere stakeholders. Er branden vele pertinente vragen op onze lippen, maar voorlopig stellen we er maar één heel duidelijke: hoe gaan jullie het vertrouwen weer opbouwen tussen alle stakeholders? Wat gaan jullie concreet ondernemen zodat het vertrouwen opnieuw kan groeien?”

Ontgoocheld bestuur

Het bestuur van Lokeren reageert ontgoocheld: “Na het gesprek van afgelopen weekend hadden we hen beloofd om samen te zitten en hen op de hoogte te houden”, vertelt Guy Van den Broeck, persverantwoordelijke ad-interim. “Vandaag kregen wij plots van een bredere groep dat ze de meeting niet zagen zitten. Wat we ten zeerste betreuren. Omdat wij absoluut samen verder willen. We hebben bij de initiatiefnemers aangedrongen op een nieuwe datum (volgende week) en een agenda zodat we duidelijke antwoorden op duidelijke vragen kunnen geven. We hopen binnenkort met een delegatie rond de tafel te zitten.”