“Ex-assisenvoorzitter Karin Gérard wordt niet vervolgd voor verzekeringsoplichting”

Het Hof van Cassatie heeft de buitenvervolgingstelling uitgesproken van voormalig magistrate Karin Gérard. Dat meldt RTL Info donderdagavond. Gérard werd verdacht van verzekeringsoplichting.

Gérard kwam in opspraak nadat ze had verklaard dat ze op 5 januari 2016 aangevallen was toen ze het justitiepaleis verliet, en dat er juwelen gestolen waren. Het parket opende een onderzoek, omdat het vermoedde dat de vrouw gelogen had om zo geld van de verzekering te krijgen.

Het dossier belandde uiteindelijk voor het Hof van Cassatie, dat nu tot buitenvervolgingstelling is overgegaan.