Minister voor 1 keer zelf vluchteling: “Behandel hen op een correcte, menselijke manier”

Gent -

Als minister van Samenleving is hij baas over de inburgering van nieuwkomers. Maar voor één keer kroop Bart Somers (Open VLD) gisteren zelf in de huid van een vluchteling. Tijdens een bezoek aan de integratiediensten van In-Gent in de Congostraat mocht hij een Poolse doctoraatsstudent spelen, met schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (SP.A) als zijn vrouw. Het duo mocht aanschuiven bij As’ad Merza (27), zelf vluchteling, voor een intakegesprek. Daarbij wordt het inburgeringstraject uitgelegd en bepaald hoe goed iemands Nederlands. Dat van Somers? “Niveau twee”, aldus Merza. “En op 17 maart mag hij terugkomen voor een cursus maatschappelijke oriëntatie (lacht).” De minister, die alle agentschappen in Vlaanderen afschuimt, noemde de Gentse integratiediensten “een inspiratiebron”.