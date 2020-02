Uren te vroeg op of veel te laat naar bed, we leven niet naar ons natuurlijk bioritme: “Een wekker is tegen onze natuur”

Het was nogal confronterend, dat onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde deze week. Van alle mensen die ’s nachts achter het stuur zitten, is liefst de helft niet alert genoeg. Opvallend: dat ligt niet aan fysieke vermoeidheid, maar vooral aan onze ‘biologische nacht’. Het persoonlijke slaap-waakritme dat in onze genen zit. Enkele redacteurs van Het Nieuwsblad deden ook mee aan het VSV-onderzoek, en wat bleek: we leven eigenlijk helemaal niet volgens ons natuurlijk bioritme. Sommigen staan uren te vroeg op, of gaan veel te laat slapen. Is dat gezond? Of doen we ons lijf elke dag weer iets aan? We vroegen het aan prof. dr. Johan Verbraecken, slaapexpert aan het UZ Antwerpen.