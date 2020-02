Eerste asielzoekers aangekomen op opvangboot: vooral gezinnen met kinderen

Gent -

De eerste asielzoekers zijn gisteren met de bus overgebracht naar de Renoboot, die in 2016 al een keer aan de Rigakaai lag aangemeerd. Het gaat om een 42 mensen, vooral gezinnen met kinderen. Ze kwamen per bus uit het aanmeldcentrum van Fedasil in Brussel. Later volgen ook nog bewoners van het asielcentrum in Breendonk, dat sluit.