Jury beslist vandaag: lustmoordenaar met geveinsde black-outs of gefrustreerde masseur met kortsluiting

Leuven / Tienen / Boutersem -

Dat masseur en poetshulp Ben Wertoy (27) verslaafd was aan seks en kijken naar extreme pornofilmpjes, daar zal niemand in de twaalfkoppige jury vandaag een seconde aan twijfelen. Vraag blijft of hij die 27ste april 2018 bewust op jacht ging naar een vrouwelijke prooi of dat hij in het appartement van Julie Quintens (24) een eerder plots explosie van woede kende? Moord of doodslag: qua bestraffing kan het een wereld van verschil maken.