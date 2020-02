Twee keer hands, slechts één strafschop voor Antwerp in bekerduel met Kortrijk

Twee keer is scheepsrecht. Toch in Antwerpen. The Great Old verdiende al vroeg in de match een strafschop na hands van Tuta, maar kreeg die niet. Onbegrijpelijk. Toen Timothy Derijck iets na het halfuur opnieuw handspel beging, kreeg Antwerp in eerste instantie opnieuw geen elfmeter, al greep de VAR toen wel kordaat in.