Dit waren de Music Industry Awards 2020

Donderdag werden de Music Industry Awards uitgereikt in Paleis 12 in Brussel. Angèle ging met de meeste beeldjes naar huis, terwijl Niels Destadsbader zichzelf opvolgde als beste Nederlandstalige zanger en ook de award voor ‘Solo Man’ veroverde. Maar er was natuurlijk ook tijd en ruimte voor een streepje muziek. Dit waren de beste momenten van de MIA’s 2020.

Clouseau staat 35 jaar op de planken, werd voor verschillende awards genomineerd en kon de MIA voor ‘Beste Groep’ verzilveren.

Niels Destabsbader ging onder meer met de award ‘Solo Man’ aan de haal. En dat heeft hij volgens Steven Van Herreweghe vooral aan de ‘O’ te danken.

Van Herreweghe zorgde met zijn zoontje overigens voor de schattigste opener van de MIA’s ooit.

Zangers Laura Tesoro bewijst met het nummer ‘Limits’ dat achter elke sterke vrouw, nog meer sterke vrouwen staan.

Zwangere Guy was met zijn zeven nominaties de grote favoriet van de MIA’s. In Humo noemde hij de awardshow nog een “kutorganisatie” en kon hij geen enkele award binnen rijven. Maar: Wie is Guy? Daar twijfelt niemand meer aan.

Mocht er een award zijn voor ‘Grappigste Uitreiking van een Award’, gaat die ongetwijfeld naar Sociaal Incapabele Michiel!

Ibe kon zijn nominatie voor ‘Doorbraak’ verzilveren en vergastte het publiek op zijn monsterhit ‘Table of Fools’

Nields Destadsbader en Tourist LeMC vonden elkaar op het podium en kwamen samen in een mash-up van ‘Annelies’ en ‘Spiegel’.

Arno wandelt weg met de ‘Lifetime Achievement Award’ en mocht de show met een knaller afsluiten.