REACTIES. Derijck “hield armen naast het lichaam”, Refaelov kijkt uit naar “bijzondere match” tegen ex-club

Een veroorzaakte strafschop en dé kans op de 1-1 gemist: de halve finale tegen Antwerp (0-1) was niet de match van Timothy Derijck.

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Invaller is uitblinker bij Antwerp, Timothy Derijck grootste pechvogel bij Kortrijk

“Ik had het gevoel dat ik mijn armen naast mijn lichaam had”, vertelde de verdediger van KV Kortrijk. “Maar ik raak de bal wel met m’n hand. Dus, ja.” Derijck kreeg in het slot een grote kans op de 1-1, maar miste. “Ik controleerde de bal niet goed, hij kwam iets te ver. Daardoor moest ik met de tip van mijn schoen trappen. Jammer, want daardoor scoorde ik niet. En een doelpunt hadden we nochtans verdiend.”

Refaelov man van de match

Een totaal ander geluid bij Lior Refaelov. De Israëliër kreeg een fles champagne als man van de wedstrijd, maar was vooral gelukkig met de kwalificatie. “Man, het was zo’n moeilijke wedstrijd om te winnen”, zuchtte Refaelov. “Zeker de laatste twintig minuten, toen Kortrijk met veel volk in onze zestien kwam. We hadden het kunnen afmaken met twee goeie kansen na de rust, al kreeg ook Kortrijk die kansen. Op dit veld is het bovendien moeilijk spelen. Ik ben blij en trots, vooral voor de fans, dat Antwerp na al die jaren nog eens in de finale staat. Tegen Club Brugge, dat wordt bijzonder ja. De laatste twee finales die ik speelde, was met hen. Eén won ik, eén verloor ik.”

Aangepaste T-shirts enal bij Antwerp. De Laet lacht de tanden bloot. Foto: Isosport

Voor Ritchie De Laet is er maar één optie: de legendes van 1992 achterna, de laatste groep die de beker kon pakken voor The Great Old. “Het zou geweldig zijn om onze naam naast die van hen te kunnen zetten”, aldus de flankverdediger. “Ik herinner me zelf wel niets van die finale, maar toch: het wordt geweldig. Wat die fans allemaal gaan betekenen in het Koning Boudewijnstadion? Ah, we hebben het al gezien dit seizoen (in de voorrondes van de Europa League speelde Antwerp daar, nvdr.). Hopelijk kunnen wij als ploeg de fans ook iets geven.”

Vanderhaeghe kort van stof

Bij Yves Vanderhaeghe, tot slot, kon er weinig geraapt worden. De trainer van KV Kortrijk was enorm teleurgesteld na de gemiste finale en antwoordde bijzonder kort voor de camera’s. Ontgoocheld? “Ja, dat zijn we.” Wat vond je van de beslissingen? “De eerste fase was strafschop, de tweede niet. Ze hebben hem toch gekregen.” Nog zes matchen in de reguliere competitie nu. “Dat klopt. En dan PO2.” Daarin kan alles. “Voilà.”