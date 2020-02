Na uitspraak van Jef Vermassen op assisenproces: is wrede porno verbieden een goed idee of niet?

Op het assisenproces over de moord op Julie Quintens deed strafpleiter Jef Vermassen donderdag een opmerkelijk voorstel: zorg dat wrede porno bij wet verboden wordt. De beklaagde die in Leuven terechtstaat voor moord op zijn buurvrouw, was niet alleen verslaafd aan porno. In de periode voor de feiten raakte hij ook meer en meer geobsedeerd door perverse porno waarbij vrouwen zelfs gewurgd werden. “Typisch. Seksverslaafden gaan altijd op zoek naar meer en naar straffer. Maar dat maakt van alle seksverslaafden natuurlijk nog geen moordenaars”, zeggen experts die zich afvragen of zo een verbod wel realistisch is zo lang men er zo gemakkelijk kan aan geraken.