ONZE PUNTEN. Invaller is uitblinker bij Antwerp, Timothy Derijck grootste pechvogel bij Kortrijk

Antwerp heeft zich donderdag ten koste van KV Kortrijk voor de vierde keer geplaatst voor de finale van de Beker van België. Het werd 0-1 in het Guldensporenstadion, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Lior Refaelov zette in de 36e minuut een strafschop om maar was toch niet de uitblinker bij Antwerp, die eer was weggelegd voor een invaller.