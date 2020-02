Al meer dan 630 doden in China door coronavirus

Het nieuwe coronavirus dat in december opdook heeft in China nu al aan meer dan 630 mensen het leven gekost. Dat blijkt nadat de autoriteiten in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, in een balans vrijdag melding maakten van 69 nieuwe overlijdens. Er kwamen in de provincie ook 2.447 nieuwe gevallen van besmetting bij. Dat brengt het totale aantal zieken op ruim 30.000. Buiten het Chinese vasteland gaat het om meer dan 240 gevallen, verspreid over een dertigtal landen en regio’s.

Intussen is in China ook het overlijden bevestigd van de Chinese arts die eind vorig jaar zijn collega’s waarschuwde voor een uitbraak van het nieuwe coronavirus. Li Wenliang, arts in een ziekenhuis in de Chinese metropool Wuhan, plaatste op 30 december vorig jaar in een chatgroep met artsen een bericht over een SARS-achtig virus waarmee zeven patiënten waren besmet. Hij waarschuwde zijn collega’s dat het virus zich waarschijnlijk explosief zou verspreiden binnen enkele weken. De politie pakte hem op voor het verspreiden van geruchten nadat screenshots van zijn apps op internet verschenen. Na een reprimande mocht de arts weer aan het werk, maar hij werd vervolgens zelf ziek. Li overleed vrijdagochtend aan de gevolgen van het virus, bevestigde het ziekenhuis in Wuhan.