Onze huisanalist Gert Verheyen ontleedt het spel van de nummer twee: de ruit van AA Gent onder het vergrootglas

“Tactiek is een middel om een zege te boeken, maar nooit de enige oorzaak van winst of verlies”, is het motto van onze huisanalist Gert Verheyen. Waarmee tactiek niet mag geminimaliseerd worden. Zie maar naar hoe AA Gent momenteel door de competitie glijdt met hun veelbesproken “ruit”. Daarom, tactiek voor beginners (en gevorderden): Gert Verheyen kleedt de ruit van AA Gent uit. Tot op het bot.