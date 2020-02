Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe krijgt na bekerduel nog rode kaart: “Ik was nochtans beleefd”

Eerst nog geel, even later rood... Foto: Photo News

Yves Vanderhaeghe stond tegen Antwerp (0-1) aan de verliezende kant. Geen tweede bekerfinale voor Kortrijk, en dat stak. “De kleine ploeg wilde voetballen vandaag, in tegenstelling tot de grote. Het penaltyverhaal nekt ons wederom”, aldus Vanderhaeghe, die na de match nog rood kreeg.

“Ik ging gewoon verhaal halen op een beleefde manier. Het ging totaal niet over de penalty. Mboyo had een duw gekregen met twee handen in de rug en Laforge floot niet, daar waar wij eenzelfde fout wel tegen kregen. Blijkbaar mag je niks zeggen tegen de refs op het veld, dat wordt niet getolereerd met al die camera’s erop. In de vestiaire kan dat wel. ­Laforge zei zelfs niks ­terug, hij zwaaide enkel tweemaal met zijn kaarten.”