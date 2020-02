Werd Coucke gerold voor 5 miljoen? Getuigenissen leiden tot nieuw onderzoek naar verkoop Anderlecht

Het federaal parket schakelt een versnelling hoger in het onderzoek naar mogelijke wantoestanden bij de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke in 2017. Een onderzoeksrechter is aangesteld om na te trekken of er sprake is van oplichting bij het aanduiden van de koper. Getuigenissen laten uitschijnen dat Coucke onder valse voorwendsels zou aangespoord zijn om 5 miljoen meer te betalen dan zijn oorspronkelijk bod. Terwijl zijn gullere tegenstrever eigenlijk al buitenspel stond.