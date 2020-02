Diagne sneert nu ook naar Clement: “Ik zag een radicale verandering in zijn gedrag”

Mbaye Diagne wilde naar eigen zeggen niet naar China omdat het coronavirus er was uitgebroken, dat zei Diagne in een interview met de Senegalese sportkrant Record. Hij hekelt ondertussen echter ook zijn coach Philippe Clement.

Diagne hoopt nog op clementie van Clement. Vreemd, want hij geeft hem een veeg uit de pan. “Ik excuseerde me bij hem”, zegt hij over de dag na PSG-Club. “Hij zei me wat ik moest doen en dat heb ik tot de letter gevolgd. Ik weet dat ik een fout beging, maar hij is onbuigzaam gebleven. Nadien op training zag ik een radicale verandering in zijn gedrag. Zo begreep ik dat hij het niet kon laten varen.”

Steun van de fans

Diagne zegt ook dat de oorzaak niet de gemiste strafschop is, wel de ruzie met Vanaken. “Het is normaal dat hij de steun van heel België krijgt. Eerst was iedereen boos, maar daarna toonden de supporters mij hun steun. Mocht de coach mij opnieuw in de armen sluiten, zouden de fans in de zevende hemel zijn.”

Desondanks stapt Diagne volgens Turkse media naar de FIFA omdat hij niet meer mag trainen bij blauw-zwart. Hij zou dat doen op advies van Galata­saray, dat van plan zou zijn 15,5 miljoen schadevergoeding te vragen aan Club omdat het de marktwaarde van zijn speler ziet kelderen. Daarmee hoopt het Club te dwingen de aankoopoptie van 13 miljoen voor Diagne te lichten.