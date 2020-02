Profclubs zitten vandaag opnieuw samen voor tv-contract

De Pro League belegt vandaag opnieuw een algemene vergadering om nieuwe biedingen voor het voetbalcontract te bestuderen. Twee weken geleden verlieten de 24 profclubs de onderhandelingstafel zonder akkoord, omdat er te weinig geld geboden werd.

Het vorige tv-contract leverde de profclubs jaarlijks 80 miljoen euro op. Met de nieuwe biedingen zou de Pro League er zo’n 15 procent op vooruitgaan naar jaarlijks ongeveer 92 miljoen euro, van 2020 tot 2025. Daarmee bleef het voetbalcontract onder het vooropgestelde streefdoel van 100 miljoen euro per seizoen. De profclubs zijn ervan overtuigd dat hun voetbalproduct meer waard is en gingen niet akkoord met de bieding.

Het Spaanse Mediapro, dat de rechten voor tien jaar wilde, is afgehaakt. Wel nog in de running is Eleven Sports, dat aanvankelijk meer zou geboden hebben dan de huidige rechtenhouders, het verzamelde Telenet, Proximus en VOO. Omdat beide bieders vandaag zijn uitgenodigd op de Pro League, kan er nu een beslissing vallen. De Pro League laat nog een opening voor een tweede tenderprocedure. Ook een derde biedingsronde binnen de huidige tender kan, al begint de tijd te dringen. Eens duidelijk is hoeveel geld er in het laatje komt, moeten de clubs het nog eens worden over de verdeelsleutel van het tv-geld. (kvu)