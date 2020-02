Nu hebben ze echt voor iederéén een Barbie

Mattel, de fabrikant van Barbie, heeft deze week een nieuwe lijn van de wereldberoemde pop gelanceerd. In de nieuwe collectie zit nu ook een kale Barbie, eentje met een beenprothese en een pop met de huidaandoening vitiligo.

Barbie is de laatste jaren niet enkel meer een slanke pop met lange blonde haren. De fabrikant speelt steeds meer op inclusiviteit waardoor de pop nu in allerlei kleuren en maten beschikbaar is. Dat assortiment wordt nu dus uitgebreid met drie extra poppen. Met de nieuwe poppen wil Mattel “herdefiniëren hoe een Barbie eruitziet of wat het betekent om een Barbie genoemd te worden”. Het wil kinderen ook “meer mogelijkheden geven om verhalen te creëren die zich in de wereld rondom hen afspelen”. (lto)