Lidl start met klantenkaart en stuurt op termijn kortingsbonnen op basis van koopgedrag

Warenhuis Lidl lanceert maandag voor het eerst een digitale klantenkaart. Via Lidl Plus kunnen klanten in een eerste fase van kortingen genieten en kassatickets digitaal ontvangen. Later krijgen klanten gepersonaliseerde kortingsbonnen op basis van hun koopgedrag. Een gezin met kleine kinderen dat pampers koopt, zal dan automatisch coupons krijgen, voor bijvoorbeeld groeimelk.