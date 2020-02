Bibberen voor het vaderland

Zo’n 120 Belgische militairen bekwamen zich op dit moment in het Noorse hoge noorden in militaire tactieken. Dat gaat van skitrainingen over leren schieten met ski’s aan de voeten, tot overleven in barre temperaturen ver onder het vriespunt. Ook Nederlandse en Duitse militairen nemen deel aan de ijskoude oefeningen, die overigens geregeld worden gehouden. Europa en de NAVO willen voorbereid zijn op conflicten in het hoge noorden. Als gevolg van de opwarming van de aarde zullen er in die regio mogelijk nieuwe zee- en handelsroutes ontstaan, met de nodige spanningen tot gevolg. En dan is er nog Rusland dat zich steeds dreigender opstelt aan haar grenzen, waardoor de NAVO-legers voorbereid willen zijn op een eventuele inval via de noordflank. (wer)