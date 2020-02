Trump rekent na vrijspraak af met Democraten: “Zo slecht als de hel”

De president begon zijn speech in het Witte Huis met het tonen van een krant die in de titel zijn vrijspraak benadrukte. Daarna werd de toon harder en haalde hij snoeihard uit naar de Democraten. “Het was een oneerlijke situatie, de laatste vier maanden waren verschrikkelijk”, aldus Trump.

Trump benadrukte meermaals hoeveel hij en zijn familie de afgelopen tijd geleden hebben. “De laatste vier maanden waren verschrikkelijk. Maar als je erbij stilstaat, waren de laatste jaren verschrikkelijk. We werden het slachtoffer van een heksenjacht en die begon op het moment dat Melania en ik voor het eerst als presidentskoppel uit de lift stapten.”

Halverwege zijn speech werd de toon harder en liet Trump geen spaander heel van de Democratische partij, die de impeachmentprocedure tegen hem aanspande. “Nancy Pelosi (voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, nvdr) is een verschrikkelijk persoon. Ook Adam Schiff (een van de fervente voorstanders van de impeachment, nvdr) is slecht.” Hij vergeleek de Democraten zelfs met lijm. “Ze blijven bij elkaar zoals lijm maar ze zitten ook vast aan elkaar. Ze zijn zo slecht als de hel.”

De volgende die het moest ontgelden, was senator Mitt Romney, die als enige Republikein tegen de president stemde. “Ach, wat kan je zeggen. Hij wilde president worden, maar hij faalde. Ik denk dat dit te verwachten was van een kandidaat die wel heel hard faalde.”

The New York Times vergelijk de speech van Trump met de reactie van Bill Clinton nadat die in 1999 een impeachmentstemming had overleefd. “Clinton excuseerde zich voor zijn rol in het conflict en riep op tot verzoening”, merkt de krant op. (lla)