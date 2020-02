Gewapende dader verschanst zich in NTGent

Gent - Het Gentse Sint-Baafsplein werd deze ochtend volledig afgesloten voor een politieactie. Na een vechtpartij verschanst een gewapende dader zich in het NTGent. De politie is talrijk aanwezig.

Het Sint-Baafsplein werd iets voor 8 uur afgezet. “Er vond een vechtpartij plaats, hierna heeft de dader zich verschanst in het NTGent met een klein wapen. We zijn ter plekke”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Getuigen zagen hoe de politie een schreeuwende vrouw uit het stadstheater haalde. “Erna ging de gewapende politie binnen in het restaurantgedeelte”, zegt de getuige. De politieactie is nog altijd gaande.

“Momenteel is er nog weinig geweten”, zegt Tom De Clercq, woordvoerder van NTGent. “Vanaf acht uur zijn er mensen aanwezig in het café, maar die geraken enkel binnen met een badge. Het is nog niet duidelijk hoe de persoon binnengeraakt is. Maar het blijft wel een publiek toegankelijk gebouw.”