Hilde Crevits (CD&V) ziet geen graten in bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan omstreden Hongaarse premier Viktor Orban

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) ziet geen graten in het bezoek van minister-president Jan Jambon (N-VA) aan de Hongaarse premier Viktor Orban. Crevits wijst erop dat de ontmoeting er komt in het kader van een cultureel bezoek van de Vlaamse regeringsleider aan Boedapest. “Het kan ook een gelegenheid bieden om je bezorgdheden te uiten”, aldus Crevits vrijdag op Radio 1.

Jan Jambon reist woensdag naar Hongarije voor een culturele trip, met een economisch en politiek luik. Het voornaamste doel is een expo met de Vlaamse meesters in Boedapest, maar Jambon zal ook een onderhoud hebben met de omstreden Orban. Vanuit de linkse oppositie kwam donderdag kritiek. Coalitiepartner CD&V maakt zich geen zorgen. “Niet spreken is ook geen optie”, vindt Crevits.