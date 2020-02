CLUBNIEUWS. Joveljic traint scherp bij Anderlecht, binnenkort nieuws over bekerfinale

Na een midweek bekervoetbal begint vanavond de Jupiler Pro League met AA Gent-Anderlecht. Wij verzamelden alle berichten over onze eersteklassers in dit overzicht.

ANDERLECHT. Joveljic traint scherp

Anderlecht rekent op Colassin om in de spits te spelen tegen Gent, maar de tiener sukkelt met de enkelligamenten. Nieuwkomer Dejan Joveljic (20) houdt zich klaar. De Serviër wordt sinds vorige week gehuurd van Eintracht Frankfurt. Joveljic is 20, maar ziet er 17 uit. Toch zou hij een killer zijn. Een type Inzaghi die scoort uit het niets. Vercauteren gaf nog mee dat Joveljic en die andere nieuwkomer Marko Pjaca een scherpe en fitte indruk nalieten op training. Transfer nummer drie Kemar Lawrence arriveert pas vandaag in België en zit niet in de selectie.

RSCA hoopt naast Colassin ook de onzekere Cobbaut klaar te stomen. En wat met Kompany? Hij trainde de afgelopen dagen niet en zit niet in de selectie. De kans is klein dat hij speelt.(jug)

KV OOSTENDE. Sanneh traint eerste keer mee

Sanneh trainde voor het eerst mee met de groep. In principe is hij speelgerechtigd, maar volgens de speler zelf heeft hij nog een weekje nodig. Verstraete maakt voor het eerst aanspraak op minuten. Op kersvers papa Akpala (adductoren) na is iedereen fit, dus ook D’Haese. Rajsel, wiens contract ontbonden werd, trekt naar FK Qabala in Azerbeidjan. (jve)

ZULTE WAREGEM. Aanvoerder De fauw dankt fans

In een filmpje op de sociale mediakanalen dankt aanvoerder Davy De fauw de supporters die talrijk waren opgekomen voor de halve finale in de beker. Het ene doel is niet behaald, Play-off 1 behoort nog tot de mogelijkheden. “Kom daarom met zo veel mogelijk naar Charleroi”, luidt het. Essevee krijgt een volledige tribune achter het doel toegewezen in het Stade du Pays de Charleroi. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Storck: “Zaterdag allerlaatste kans”

11 op 72: het zijn dramatische cijfers, waarmee je in principe degradeert. Maar bij Cercle denken ze daar anders over. “Het is nog niet gedaan”, beweert coach Storck. “Ik heb nu eindelijk de kern die ik wil. Nu moeten we wel winnen tegen KV Mechelen. Dat wordt onze allerlaatste kans. Als wij winnen en Waasland-Beveren verliest, wordt de kloof zes punten.” (kv)

CLUB BRUGGE. Binnenkort info voor bekerfinale

De ticketinfo voor de bekerfinale volgt op korte termijn. De finale staat gepland op zondag 22 maart. Vandaag zit blauw-zwart samen met de winnaar van de andere halve finale om de praktische zaken te bespreken. “Meer info over tickets en de definitieve speeldatum zullen nadien zo snel mogelijk gecommuniceerd worden”, klinkt het. (jve)

AA GENT. Thorup ziet weer “oude Chakve”

Voor een basisplaats is het wellicht nog net iets te vroeg, maar de speelkansen van Chakvetadze lijken groter te worden. Thorup: “Giorgi speelde deze week met de beloften en hij viel ook al goed in tegen Mechelen. Daar zag je de oude Chakve terug met zijn snelheid en dribbels. Hij is zeer belangrijk, zowel aan de bal als bij zijn defensieve bijdragen.” (ssg)

WAASLAND BEVEREN. Dierckx sluit opnieuw aan

Goed nieuws voor Mercier: Dierckx heeft een deel van de groepstrainingen hervat. De 24-jarige flankaanvaller had de voorbije week opnieuw last van zijn knie en trainde individueel. Vandaag sluit Dierckx in principe volledig aan, waardoor hij fit lijkt te raken voor de match van komende zondag tegen Kortrijk. Andreas Wiegel is volledig hersteld van zijn blessure. (whb)

RC GENK. Rust voor Ito

Ito mocht even gas terugnemen op training, maar hervat vrijdag met de groep. Ook Coucke en Thorstvedt zijn weer van de partij, zodat naast de langdurig geblesseerden Vukovic, Vandevoordt en Heynen waarschijnlijk alleen Daehli de trip naar Antwerp moet missen. (mg)

STVV. Ex-Kanarie Rudonja geeft zaterdag aftrap

STVV en Milos Kostic kondigen een speciale gast aan voor de aftrap op Stayen zaterdag. De Sloveen Malden Rudonja zal zijn opwachting maken. Rudonja beleefde tussen 1997 en 2000 gouden jaren in Sint-Truiden als linkerflankaanvaller. Hij is een kennis van coach Kostic. (gus)