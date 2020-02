"Techniek maakt job van veiligheidsdiensten efficiënter"

“Techniek zorgt juist voor meer jobs in de veiligheidssector.” (Ilja Theuwissen, General Manager van The Safe Group) Foto: The Safe Group

Hasselt - Wie in de veiligheidssector werkt, heeft zijn takenpakket de afgelopen jaren drastisch zien veranderen. Politie, brandweer, bewakingsagenten of veiligheidswachten hebben allemaal technogische hulpmiddelen omarmd om hun job sneller, beter én veiliger uit te voeren. “Nochtans is het aantal mensen dat in de veiligheid werkt, door toedoen van de techniek alleen maar toegenomen”, zegt Ilja Theuwissen, General Manager van The Safe Group uit Hasselt.

De politiezone Regio Hoofdstad kondigde eerder deze week aan dat er bodycams zullen ingezet worden bij interventies. Dit verhoogt hun veiligheid, en ook die van de burgers. “Een heel herkenbare evolutie”, stelt Ilja Theuwissen, die onder meer bewakingscamera’s, metaaldetectoren, alarmsystemen en andere technische hulpmiddelen aan veiligheidsdiensten, overheden en bedrijven levert.

“Het besef groeit dat dit alles nodig is om onze samenleving beter te organiseren. Zowel de professionals die voor de veiligheid instaan, als de mensen op straat of bezoekers van evenementen realiseren zich dat dit nodig is voor de bevordering van hun eigen welzijn. We merken bijvoorbeeld dat er vandaag al veel minder weerstand tegen camera’s is omwille van privacyredenen. Zolang er strikte regels zijn en er geen misbruik van gemaakt wordt, geven mensen graag een stukje privacy op ten voordele van hun veiligheid.”

Meer volk

Meer machines en technologie doen nogal snel vermoeden dat dit ten koste zou gaan van jobs. “Toch is dat niet zo”, weet Theuwissen. “Het tegendeel is waar. In de eerste plaats neemt het aantal evenementen fors toe, wat de noodzaak aan meer hulpmiddelen groter maakt, maar ook een bijkomende inzet van personeel vereist.”

“Bovendien moeten al die toepassingen ook geïnstalleerd en bediend worden. Het bekijken van camerabeelden is bijvoorbeeld heel arbeidsintensief en kost dus extra mankracht om hier een maximaal resultaat mee te bereiken. De technologie neemt het menselijk werk dus niet over, maar vormt eerder een goede aanvulling om alles overzichtelijk, snel en kostenefficiënt te laten verlopen.”

