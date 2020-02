Federale overheid en Sabena Aerospace nemen vliegtuigonderdelenproducent Sabca over voor 74,6 miljoen euro

De Franse vliegtuigbouwer Dassault verkoopt de Belgische producent van vliegtuigonderdelen Sabca aan Sabena Aerospace en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). De investeringsmaatschappij van de federale overheid en het vliegtuigonderhoudsbedrijf tellen 74,57 miljoen euro neer. Met de overname komt de controle over het bedrijf opnieuw in Belgische handen.

De twee overnemers zullen een joint venture oprichten die Sabca dan zal overnemen. Het gaat om het belang van 96,85 van Dassault in Sabca. De rest, 3,15 procent, noteert nog op de Brusselse beurs. Na de overname volgt een verplicht overnamebod op die resterende aandelen. De deal heeft nog het groen licht nodig van de mededingingsautoriteiten. De afronding wordt in het tweede kwataal van dit jaar verwacht.

FPIM en Sabena Aerospace bieden 32,08 euro per aandeel. Daarmee bieden ze ruim 10 euro meer dan de laatste beurskoers van 21,6 euro. De handel in het aandeel Sabca is sinds donderdag geschorst.

Sabca heeft sites in Haren (Brussel), Charleroi en Lummen, goed voor ruim 1.050 jobs, blijkt uit gegevens op de bedrijfswebsite. Haren is de grootste site met 680 mensen. Charleroi (292) en Lummen (90) zijn kleiner. Er is ook een filiaal in het Marokkaanse Cassablanca (70).