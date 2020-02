President Trump zet kroongetuige uit impeachmentprocedure uit Witte Huis

Na zijn vrijspraak in het impeachmentproces wil de Amerikaanse president Donald Trump een adviseur van de Nationale Veiligheidsraad die tegen hem getuigd heeft uit het Witte Huis verbannen. Dat schrijven Amerikaanse media.

Luitenant-kolonel Alexander Vindman zal spoedig te horen krijgen dat hij wordt overgeplaatst naar het Pentagon, berichtte de Washington Post donderdagavond. Daarmee wordt een sleutelfiguur uit het impeachmentproces uit het Witte Huis verwijderd.

Vindman zelf had tegenover medewerkers al gezegd dat hij er rekening mee hield dat hij de komende weken zou terugkeren naar het ministerie van Defensie. Het is onduidelijk of dat vrijwillig dan wel op aansturen van de president zou gebeuren. In principe kwam er pas in juli een einde aan de tweejarige opdracht van Vindman als de belangrijkste Oekraïne-expert in de Nationale Veiligheidsraad.

De 44-jarige officier had in november als getuige in de impeachmentprocedure de uitspraken van Trump tijdens een telefoontje met de Oekraïense president Zelenski, dat hij live had kunnen beluisteren, bekritiseerd. “Het was ongepast van de president om te vragen een onderzoek te openen naar een politieke tegenstander”, klonk het toen. Maar de Amerikaanse Senaat, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben, sprak de president woensdag vrij van alle aanklachten.