Parket start onderzoek na tweede brand in bordeel in Gelinden

Sint-Truiden / Gelinden -

Het parket van Limburg is vrijdag een onderzoek gestart na een tweede brand in een bordeel aan de Luikersteenweg in Gelinden (Sint-Truiden). Donderdagmiddag was er al een brandje ontstaan in een achterkamer van de bar. Vrijdagochtend brak er in hetzelfde bordeel opnieuw brand uit. Er vielen geen gewonden, maar de schade is wel groter dan donderdag. Het parket stuurde het gerechtelijk lab en een branddeskundige naar de Luikersteenweg om de oorzaak van de brand te onderzoeken.