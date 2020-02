Daar is nummer drie: Anderlecht-aanwinst Kemar Lawrence eindelijk aangekomen in België

Na nummer één (Dejan Joveljic) en nummer twee (Marko Pjaca) heeft Anderlecht vrijdag ook winteraanwinst nummer drie mogen verwelkomen. Kemar Lawrence arriveerde vandaag namelijk op de luchthaven van Zaventem. De 27-jarige Jamaicaan moet bij paars-wit de nieuwe linksback worden.

De transfer van Lawrence, die overkwam van New York Red Bulls, werd op 31 januari pas een kwartiertje voor het verstrijken van de deadline – om middernacht – afgerond. Het probleem was dat Lawrence in Amerika vertoefde en alle blaadjes van zijn Jamaicaanse paspoort volgestempeld waren. Daarom was er geen plaats meer voor zijn Belgische visum/werkvergunning. Een heel gedoe, dat de transfer nog bijna deed mislukken.

Lawrence werd in de VS wel eens de “beste linksback van de MLS” genoemd. Hij kostte Anderlecht 1,1 miljoen euro. Paars-wit nam eerder ook al rechtsback Michael Murillo over van de Red Bulls.