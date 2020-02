Journaliste laat slang op haar schouder draperen, maar dier ziet microfoon als bedreiging en valt aan

Het moest hét beeld worden van haar reportage. De Australische journaliste Sarah Cawte had zich hier al dagen op voorbereid: ze zou een slang draperen rond haar nek, terwijl ze de mensen zou inlichten over veiligheid rondom slangen. Maar dat liep helemaal anders af.

Maar de slang in kwestie wou niet echt meewerken. Het dier zag een serieuze bedreiging in de microfoon van Cawte en bleef erin bijten. Uiteindelijk lukte het om de reportage af te maken en van zodra het beeld ingeblikt was, werd de slang vliegensvlug van haar weg gehaald.

