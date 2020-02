Politie zoekt getuigen die roofmoord op negentigjarige Gentse kunnen helpen oplossen

Gent - Wie overviel en doodde Georgette Van Den Bogaerde uit Gent? De negentigjarige vrouw werd in de zomer van 2019 bewusteloos aangetroffen in haar huis door een sociaal assistente die dacht dat de bejaarde vrouw gevallen was. Maar boven waren alle kasten leeggehaald en bleek een gouden armband gestolen. De politie lanceert nu een oproep met enkele details uit de zaak, en vraagt getuigen om zich te melden.

Een sociaal assistente vond Georgette Van den Bogaerde (90) op donderdag 27 juni 2019 op de grond in haar huis in de Sint-Denijslaan in Gent, ter hoogte van de bushalte Wiemersdreef. De vrouw was nauwelijks nog bij bewustzijn, en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze enkele dagen later aan haar verwondingen.

Roofmoord

De assistente dacht eerst dat de vrouw gevallen was, maar toen een achterneef die dag in het huis de ramen wou sluiten, zag hij dat de hele bovenverdieping overhoop gehaald was. De politie werd meteen op de hoogte gebracht en startte een onderzoek. Daaruit bleek dat het huis werd doorzocht, en dat de vrouw vermoedelijk met de dader(s) werd geconfronteerd en daarbij werd geduwd of ten val kwam.

Dat gebeurde vermoedelijk op dinsdag 25 juni 2019, in de namiddag of in de loop van de avond. De politie doet nu een oproep naar getuigen die iets verdacht hebben gezien rond of aan het huis. Dat ligt vlak naast het natuurpark Overmeers, en er loopt een pad langs de tuin van de vrouw. Ze was vaak bezig in haar tuin, het was dus makkelijk om haar te observeren. “Misschien heeft een getuige iemand zien weglopen aan de woning, of in een wagen zien springen”, aldus de politie. “Elk klein detail kan belangrijk zijn voor het onderzoek.”

Armband of oranje autootje?

Mogelijk schept een armband duidelijkheid: de daders stalen een gouden, ovalen armband met daarin de naam ‘Norris’ gegraveerd. “Misschien werd deze armband ergens te koop aangeboden op de tweedehandsmarkt?”, aldus de politie. Of zag u een auto de oprit van het huis van Georgette oprijden? Een getuige zag op dinsdag 25 juni namelijk “een kleine, oranjekleurige wagen (misschien elektrisch?) met twee verticale, witte strepen, achteraan een rooster, en mogelijk een Nederlandse nummerplaat” die bestuurd werd door een “niet echt behendige chauffeur”.

Kan u de politie helpen deze roofmoord op te lossen? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300, of via email.