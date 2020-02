Vrouw (77) overleeft val in beek in Sint-Truiden niet

Sint-Truiden - Een vrouw van 77 jaar is donderdag in een beek gesukkeld aan de Velmerlaan in Sint-Truiden. Rond 22.30 uur werden de hulpdiensten verwittigd, maar hulp mocht niet meer baten. Een forensisch team werd opgeroepen. De wetsdokter vond geen sporen van geweld op haar lichaam, waarna het stoffelijk overschot werd vrijgegeven.

Het is niet duidelijk hoelang de vrouw in de Molenbeek lag. Politie en gerecht gaan uit van een accidenteel overlijden. Dat liet het parket van Limburg vrijdag weten. Familieleden hadden eerder donderdag opgemerkt dat de vrouw vermist was. Een tijd later vond de familie de bejaarde dame.