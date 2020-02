Storm Ciara is onderweg naar ons land: hoe zal je het voelen en wat kan je doen om je te beschermen?

Rukwinden van 100 tot 120 kilometer per uur. Als de weersvoorspellingen hetzelfde blijven, zal storm Ciara zondag mogelijk lelijk huishouden in ons land. Dat het ook nog eens lang geleden is dat het hevig gewaaid heeft, maakt het alleen maar erger. “Af en toe houdt de natuur eens een grote opruimactie”, zegt weerman Frank Deboosere. Wat staat ons precies te wachten en wat kan je doen om jezelf en je woning te beschermen?